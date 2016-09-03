追討70萬未果 男持鐮刀砍友手腳

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基隆市張姓男子，不滿友人陳男積欠70萬元不還，今天下午4時多巧遇陳男，持鐮刀再度向陳男討債，未料一言不合，揮刀砍傷陳男手腳後，自行向警方投案。

基隆消防局下午4時許接獲報案，42歲陳姓男子手腳遭砍，倒臥在碇內加油站旁鮮血直流，不斷哀嚎，附近民眾發現後，立刻通報消防局，警消派員將陳男送往基隆長庚醫院急救。

陳男到院時向醫師主述遭人砍傷，右手肘和靠近左腳踝處有超過10公分刀傷，深可見骨，陳男因大量失血，到院時意識昏沈，經輸血500CC，目前已意識恢復。

案發不久後，32歲的張姓男子，帶著1把超過30公分的黑色鐮刀，自行前往基隆市第三警分局碇內派出所投案。

張男供稱，在碇內經營羊肉爐生意的陳男，1年多前向他借70萬元，經屢次催討，陳男還是藉故不還，下午開車經過碇內加油站附近時，恰巧碰到陳男，才會隨手拿起放在車上的鐮刀，打算向陳男討債。

張男表示，原本只是想拿刀嚇唬對方，詢問「哪時候要錢？」，未料，陳男卻雙手一攤，直說「沒錢，沒辦法還」，他一時氣不過，才會揮刀砍傷對方。警方訊後依殺人未遂罪，將張男移送基隆地檢署偵辦。1050903

(中央社)