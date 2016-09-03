談年金改革 親民黨：別把軍公教當敵人

監督年金改革行動聯盟今天發起九三大遊行抗議年金改革，親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，盼政府要與各方多溝通，別想一步到位，也不要把軍公教當成敵人，妥善處理年金問題。

李鴻鈞下午發布新聞稿表示，台灣的年金制度就像個頭大身體小的外星人，或是頂樓加蓋7、8層的違建，少數高層退休人員，月領新台幣10幾萬元，但卻要所有軍公教人員共同承擔年金制度的缺失，完全不合理。

他說，親民黨支持年金改革，「但反對清算鬥爭式的改革，更反對用選票考量來制約年金改革」。當社會在追求公平正義的過程中，不應把軍公教人員當成敵人，而要弄清楚，軍公教人員中也有層級之分、也有收入差距、也有M型化現象。

李鴻鈞表示，年金改革應該對高階軍公教人員過多的退休福利進行改革與修正；但對低階軍公教人員，也應保障其退休後最起碼的生活所需，使其得以安心度過晚年生活。

他說，對於年金改革，親民黨提出5大處理原則，包括應秉持公平正義原則、顧及國家財政支出能力與債務負擔、成立具主權基金性質的「超級基金」，作為相關年金支出的救火隊、建立全國一體的「基礎年金」制度、不應藉機掀起族群對立及世代對立，而應共同尋求一個不滿意但可接受，且能長期運作的新規範。

李鴻鈞表示，不合理的年金制度是台灣的歷史共業，「我們這一代人所造出的問題，必須在我們這一代人手上共同解決」，不能把負債與錯誤留給下一代，這是各個政黨必須有的基本態度。1050903

(中央社)