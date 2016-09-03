大潤發耗資25億元 進行全台大改裝

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為歡慶20周年，大潤發今宣布，要耗資25億元進行全國大改裝，包括收銀機台硬、軟體更新，並重新裝潢生鮮區，要讓店面煥然一新；大潤發表示，量販產業已進入肉搏戰時代，大潤發一定會提出一套完整的擴店計畫，「規劃出爐時將會讓大家驚艷」。

家樂福平鎮店今熱鬧開幕，是今年新開的首座大型量販店，而大潤發選在此刻宣布耗資25億元大改裝，嗆聲意味非常濃厚，大潤發指出，大潤發1997年首座賣場就選定平鎮，可見大潤發拓點眼光精準，歡迎家樂福共同將市場做大。

大潤發平鎮店近期推出「專屬會員限定」，熱銷商品下殺最低5折，大潤發表示，量販店競爭已從「炮戰」變「肉搏戰」了。

大潤發平鎮店店總經理張裕麟指出，現在目標是「穩住老顧客、抓住新來客！」，平鎮店今年預先取得總公司逾2000萬元經費，改裝服飾專區，以及冷藏、冷凍設備、燈光，對於20年來始終支持的顧客們，更祭出流血優惠回饋，像是冷氣、冰箱、電視等大型家電9折，中秋烤肉必備的烤爐器材8折、開學文具打7折，服飾一律下殺5折，還有大潤發原創經典pizza，相較對手主打百萬元機器，大潤發則主打師傅深厚手工以及用料比同業多，「一點都不擔心別家來搶客」。

因應競爭對手不斷展店，大潤發公關郭建志表示，短期內，全國分店加強顧客服務，目前正耗資25億元經費進行收銀機台硬、軟體更新，提升無障礙便利度，像是剛剛完工的內湖一店，機台縮減後多出超過60%空間，不僅讓購物推車更容易移動，人流動線更順暢；其次，生鮮專區(烘焙、生鮮、肉品、蔬果等)展示台及裝潢也正全數更新，並導入日、韓、法、西、英、中文等6國語言布置，保存品質有效升級、區域識別度大幅提高。

(中時)