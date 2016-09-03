韋禮安廚藝一流 拒全祼做菜有原因
韋禮安與圈外女友交往8年，今辦粉絲同樂會巧遇舒淇宣布婚訊及朱孝天辦婚宴，問他會否因此想婚？他說：「沒有必要因為別人做什麼，別人給你壓力，這是我自己的人生，父母也不會給我壓力，我決定自己要的事。」
他廚藝一流，今親做料理給10位粉絲品嚐，透露女友嚐過自己所有拿手菜，還體恤他下廚辛苦，主動幫忙洗碗；至於做菜時有無全祼等怪癖？他曾看美食節目裡有人因全裸做菜受傷，笑說：「絕對不能全裸。」
他近來忙宣傳新歌，17、18日分別於台北、台中舉辦「硬戳 韋禮安 Live Show」演唱會，目前僅剩台中場還有少量票，售票資訊詳洽福茂官方FB。
(中時)
關鍵字：韋禮安
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