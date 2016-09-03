奇！連2年徐總日 林益全開轟贏球
（20:05更新）本周將主場移到新莊球場的中職義大隊今（3）日全隊穿上「85」號球衣出戰統一獅，義大強棒林益全連2年在「徐總日」紀念活動轟出全壘打！去年再見陽春炮、今年拉大比數的2分彈，林益全像是徐總「附身」！
靠著林益全6局下抓住潘威倫的球路轟出2分全壘打，終場義大3比2打敗獅隊，這也是義大連2年在徐總紀念日以3比2打敗對手，去年是3比2擊敗桃猿隊。
讓獅犀兩隊打者出現罕見的「熄火」現象是獅隊投手潘威倫與義大藍斯佛，傷後復出的獅隊土投潘威倫，本季對義大3先發2後援，搶下1勝1中繼成功，不過，他的自責分率偏高也有影響，3日他先發7局被打10安打、失3分。
義大先發洋投藍斯佛前5局被打4安打，獅隊2至5棒羅國龍、潘武雄、高國慶與蘇智傑各有1安，但不是串聯而分散各局，無法啟動得分攻勢，藍斯佛撐到9局上被獅隊潘武雄揮出2分炮下場，他投8局被打6安打、失2分。
5局下，義大林威廷擊出安打、再盜上二壘，方克偉沒有火力支援、接著陳凱倫打出一壘方向「車布邊」穿越滾地球，林威廷搶回本壘得分。
9局上，獅隊羅國龍二壘安打上壘，潘武雄的擦棒球「死裡逃生」後，轟出2分全壘打，義大換下差點完封的藍斯佛、派出倪福德成功關門。
(中時電子報)
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