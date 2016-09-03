陽尚衛昨代打3壘安 總教練說可以升中校了

陽尚衛首次披上國家隊戰袍，昨役對上韓國隊，代打擊出3壘安打，一口氣打下3分打點。(棒協提供)

亞洲青棒錦標賽，中華隊陽尚衛，昨在對上韓國隊的關鍵之戰，10局上滿壘時代打上場，擊出自己的本屆首安，就是一支清壘的三壘安打，總教練蔡明堂表示，陽尚衛的這一安，成為壓倒韓國氣勢的關鍵，還開玩笑說：「可以從上尉(尚衛)直接升到中校了。」

陽尚衛國小國中都從事軟式棒球，本屆亞青賽選拔賽玉山盃，才是他的第一場玉山盃賽事，就展現高打擊率，首度穿上國家隊戰袍，陽尚衛說，自己在小時候，本來都有機會穿上國家隊打軟式棒球，很可惜都差一步，此次能披上的相當榮幸。

預賽時陽尚衛曾擔任對上印尼的先發投手，投出2局無失分，打擊部分則在對香港先發，可惜2打數無安打，昨役對上韓國代打順利敲安，陽尚衛表示，對香港時自己表現真的很不理想，昨天面對韓國，上場代打時，因為球隊已經拉開4分差距，自己就想著把自己所學發揮出來，很開心為球隊打下分數。

陽尚衛還說，打出這一安，心中的大石頭終於放下，期盼接下來的比賽能夠繼續為球隊建功，不管是在投球方面，還是打擊守備，繼續為球隊盡一份力。

(中時電子報)