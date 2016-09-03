李喜明上將著軍服 與家人於樂雅樂用餐

國防部副部長李喜明上將今天穿軍服與家人外出用餐。(國防部提供)

國防部副部長李喜明上將，中午著軍服與家人在天母東路的樂雅樂餐廳用餐。李喜明是慶祝九三軍人節一系列活動的負責人。

軍人之友社及國防部與民間企業單位合作，推出敬軍優惠專案，結合國內多家知名廠商，如摩斯漢堡、麥當勞、特力屋、微風、國賓影城及義大遊樂世界等，軍人節當天，國軍官兵著軍服消費即享購物優惠，以提升國軍官兵尊榮，相關優惠活動可以參考國防部網站

(中時)