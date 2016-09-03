曼谷寶可夢玩家聚會 逾千人抓寶

泰國曼谷巿一群寶可夢玩家，今天相約在曼谷市中心的侖比尼公園抓寶，活動自下午2時開始，陸續湧入玩家，現場已經超過千人。

寶可夢瘋狂果然不可擋，曼谷一群玩家透過網路相約今天聚會抓寶，不到下午2時就有數百人，有些親子組，同學組，也有居住泰國的老外來參加，好不熱鬧。

活動預定到晚上9時，附近也來許多小販，生意興隆，讓他們也發了一筆小財。1050903

(中央社)