全國機器人競賽 高應大台大奪冠

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經濟部工業局今天公布2016全國機器人競賽得獎名單，國產工業機器人組、工業機器人智慧應用創意組分別由高雄應用科技大學機械工程系、台灣大學電機工程學系奪冠。

為激發學生創意、促進產學合作、培育優秀人才，工業局舉辦機器人創意競賽，並自2008年起號召上銀科技、新光保全共同投入，整合成「全國機器人競賽」，歷經8月31日至9月2日激烈賽事較勁後，今天舉行頒獎典禮。

工業局表示，競賽分為國產工業機器人組、工業機器人智慧應用創意組，其中國產工業機器人組前3名，分別是高雄應用科技大學機械工程系、淡江大學機械與機電工程學系、台灣大學電機工程學系。

應用創意組部分，由台灣大學電機工程學系搶下冠軍，成功大學電機工程學系、元智大學機械工程學系分居第2、3名。1050903

(中央社)