林萬億：明年初召開年金改革國是會議
行政院政務委員林萬億今天表示，年金改革會議將在10月至11月移師到各地進入分區座談，預計在明年1、2月則會召開年金改革國是會議。
九三軍公教遊行下午登場，林萬億傍晚在行政院召開記者會，除對監督年金改革聯盟提出10個疑問一一說明外，也針對年金會議後續進度提出時程規劃。
林萬億指出，下週年金改革議題討論會涉及年金改革議題順序排列，例如接下來會討論給付、請領資格及制度轉換與基金管理等等，待討論到一定程度會進入分區座談，目前規劃的期程在10月至11月，預計會移師到各地，目前正在接洽各地政府。
他進一步表示，在各地座談的同時，年金改革會議有可能繼續開會，會把各地意見提出來重新審視調整，調整的結果就會做為年金國是會議的參考。
媒體追問何時要召開年金國是會議?林萬億說，原則上是在明年1、2月的農曆年間前後，希望在議場租借及行政程序盡量妥適。
此外，林萬億也表示，有很多朋友擔心這樣冗長開會會不會使得年金改革受到延宕，他認為應該不至於，在開會過程中大家有很多資訊回饋，過去未能獲得或不正確資訊，都在這次資訊公開透明的作法下有很大改革，國人可以完整了解13種年金制度的現況以及對國家財政影響。1050903
(中央社)
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