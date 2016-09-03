「黃金剩女」最後團員林志玲 感動發聲賀舒淇
舒淇今（3日）閃電宣布結婚喜訊、正式脫單，除了「黃金剩女團」前團員兼閨密的林心如暖心喊話，最後一位團員林志玲也開心送上祝福，直呼好感動。
林心如、舒淇、林志玲曾被稱為是台灣演藝圈中「三大黃金剩女」，但隨著林心如與霍建華七月底在峇里島完婚，日前還公布懷孕喜訊，舒淇今也突然發表和萬年緋聞男友馮德倫的結婚聲明，轟動演藝圈，現大家則期待林志玲會情歸何處。
林志玲稍早在微博祝賀舒淇，寫下：「好感動～你們的愛情，太開心了～幸福幸福幸福」感覺得出她的激動之情。而網友見到林心如、舒淇在愛情世界兜轉一圈後，最終仍選擇陪在身旁的「大仁哥」，便紛紛起鬨會不會哪天就換林志玲和言承旭宣布喜訊，並祝福志玲姐姐一定會找到她心中那位對的人。
(中時電子報)
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