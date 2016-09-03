年金意見分歧 教部：尊重多元意見
軍公教團體今天發動「反污名，要尊嚴」九三遊行，但不少教師團體持反對意見，私校教師今天也向教育部請願。教育部表示，尊重多元意見，希望在年金改革委員會中尋求共識。
支持九三遊行訴求並動員參與的教師團體，包括全國教育產業總工會（全教產）、全國退休教師聯盟、全國教育退休人員協會等。
但包括全國教師工會總聯合會（全教總）、私立學校教師年金改革聯盟（私教盟）等，則不支持九三遊行，日前多位雙北地區公教人員8月底時也在台北召開記者會，要求年金改革必須「世代公平」。
支持、反對九三遊行雙方的訴求，最大差異在於已退休者是否要「補繳」，避免壓力都加在年輕公教人員身上。支持者認為涉及「信賴保護」，不該動到已退休者，反對者則主張，不論那個世代，都應一同面對國家財政危機。
教育部人事處長李秉洲表示，對於各方教職人員表達意見，教育部都持尊重立場，並肯定今天遊行活動理性、平和。
李秉洲表示，對於各方意見歧異，年金改革委員會已納入各類代表，未來將進入實質討論，不同的意見和觀點，在會中討論比較適合。1050903
(中央社)
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