提升戰力 義消火場救災訓練超真實

為強化義消救災技能、熟悉相關裝備器材操作，新竹市消防局舉辦多梯次義消模擬火場救災進階訓練，模擬現場相當逼真。

新竹市消防局今天表示，8月27、28日與9月3、4日在消防教育訓練基地辦理4梯次、16小時義消模擬火場救災進階訓練，訓練人數124人，並於結訓時配發面罩及肺力閥等個人裝備，提升公共安全戰力。

消防局表示，政府資源有限而民間力量無窮，義消人員在消防救災上乃為不可或缺的戰力之一，竹市消防局自民國94年起陸續辦理9梯次義消人員模擬火場救災認證訓練計191人，並配發防護等級較高之歐式兩截式個人防護裝備，協助消防人員深入災害現場執行滅火搶救任務。

消防局指出，義消模擬火場救災進階訓練的課程，包括SCBA空氣呼吸器訓練室操作訓練、SCBA空氣呼吸器訓練室組合訓練、模擬火場燃燒室設施功能操作說明與訓練、模擬火場燃燒室組合訓練等課程，計可增加124名生力軍，協助消防人員深入災害現場滅火及救災。

消防局代理局長李世恭表示，面對日益複雜之複合式災害型態，為確保消防及義消人員執勤安全，去年度汰換義消個人防護裝備，購置消防及義消人員個人防護裝備、空氣呼吸器、五用氣體偵測器及照明繩索等救災裝備器材。

另外，今年起將逐年汰換配發消防及義消人員防護等級較高之歐式兩截式個人防護裝備，並向內政部消防署爭取經費，購置救命器、空氣呼吸器、A級防護衣、水上救援個人裝備及潛水裝備等，以深入災害現場執行滅火搶救任務，提升本市救災效能。1050903

(中央社)