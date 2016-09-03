監控寵物疫苗 不可逆溫度計為毛孩把關

現代人飼養寵物越來越重視毛小孩的健康，每年至少一次到獸醫院施打疫苗，現在有業者首創溫控疫苗，配置不可逆溫度計監測，為寵物疫苗安全設立新標竿，並邀愛毛孩藝人邵庭擔任關懷大使，為毛孩的健康把關。

由於每隻毛小孩成長過程中，注射疫苗的次數和種類非常多，前台北市獸醫公會理事長楊鎮宇指出，寵物疫苗沒有一個精準測量與記錄的工具，過往寵物疫苗在運送時溫度監控皆採一般溫度計進行監測，若過程不慎失溫影響疫苗品質，獸醫師端也難以察覺變異。

因此為了寵物健康把關，楊鎮宇表示，疫苗由製作、配送到通路，「溫度監控」是維持品質的關鍵步驟，在市面上已有疫苗業者在7月起首創實施疫苗運送全程溫度監控，嚴謹確保疫苗擁有一致的安全品質，也讓獸醫師、毛主人清楚了解運送過程狀況。

為全面保障疫苗防護，疫苗業者表示，在產品出貨時，將配置不可逆溫度計與疫苗一併包裝，全程監測疫苗運送及儲存過程中的暴露溫度與時間，並在送至醫院端時能立即檢查，若不可逆溫度計呈現藍色，即會完全回收銷毀，藉此保障毛孩安全。

長期致力關懷動物、自己也飼養多隻毛小孩的藝人邵庭此次受邀為業者擔任關懷大使，對於照顧寵物的方式，她表示，很多毛孩子家長對於寵物施打疫苗的重要性常常沒有積極詢問安全性的問題，「因為寵物不會說出病痛，任何異狀都要細心監控」。

而邵庭同時分享過去曾帶寵物施打疫苗後卻發生過敏的經歷，因此她認為，除了定時為寵物做好驅蟲預防、定期健康檢查，寵物疫苗的品質把關也很重要，並盼透過關懷大使的身分，期望更多飼主能建立正確的飼養及照護觀念。1050903

(中央社)