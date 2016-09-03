LLB青棒賽事取消 中華隊成末代冠軍
LLB世界少棒聯盟總部今宣布自2017年起取消青棒等級之所有賽事(包含青棒壘球)，也將最高年齡級訂為16歲，也就是 LLB Senior League (青少棒）而LLB Junior League (次青少棒）13-14歲也將繼續維持。
台灣從1974年開始首度參加LLB世界青棒賽，總計自1974年起至1996年止，中華青棒隊總共參賽23次，獲得十七次冠軍，不過由於組隊方式備受爭議，1996年後就未在參加，直到2013年才重新回歸。
對於此決定LLB總部也表示，主要是因為經歷多年來舉辦參賽隊伍無增加，不符合舉辦賽事效益，因而自2017年起將全心投入青少棒及少年棒球部分，也讓今年拿下冠軍的中華LLB青棒代表隊成為末代冠軍。
(中時電子報)
關鍵字：LLB青棒
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