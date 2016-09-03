跳躍撲接秀美技　國北飛盤展現極限

國北教大飛盤隊展現青春活力。（Vamos Sports提供）

「以前覺得飛盤是給狗接的，後來發現飛盤原來還有極限爭奪這種玩法，覺得很酷！」飛盤隊隊員婁量帶著靦腆笑容說。

大家對飛盤的印象，也許都是小時候跟家人在公園玩飛盤，9月3日的體育表演會，國立臺北教育大學飛盤隊要讓你看到原來飛盤也可以這樣玩。

飛盤是一項看似簡單，卻需要高超技巧的運動。今年成為國家代表隊選手的婁量說：「光一個最基本的反手丟飛盤的動作，我練了兩個多月才敢在場上擲出飛盤。」婁量手上厚厚的繭，都是每次撲接留下的印記。

穿過呼拉圈撲接飛盤。（vamos Sports提供）

飛盤隊是由各有不同專長的學生一起組成，有田徑、羽球以及籃球等等。許多學生進入國北教大，才開始接觸飛盤，漸漸愛上飛盤。西洋劍專長的李冠宥說：「飛盤是一個團體活動，與屬於個人運動的西洋劍完全不一樣，多了跑位、團隊合作，讓運動更有趣了！」

面對失誤，大家不放棄地加緊練習，互相加油打氣，每當完成高難度的雙手接盤動作，飛盤隊的隊員們都會一起開心歡呼。飛盤讓這群人聚在這裡，讓他們有了共同的信念，一同在場上揮灑青春。

負責編排表演的杜家慧及李佳蓉表示，這次的飛盤表演將突破大家對飛盤的印象，結合呼拉圈、氣球、側翻等，並加入高超的跳躍接盤、雙手接盤，希望能讓更多人認識飛盤，在小巨蛋舞台驚艷觀眾。9月3日體育表演會，讓我們一起進場欣賞飛盤的絕技，感受國北教大飛盤隊的青春活力。

(中時電子報)