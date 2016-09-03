歐巴馬出席G20 任內最後訪陸
美國總統歐巴馬今天抵達中國大陸出席G20峰會，任內最後一次訪問中國大陸。歐巴馬除與大陸國家主席習近平會面外，也將與英國首相梅伊、土耳其總統艾爾段等人會談。
法新社報導，歐巴馬所搭的空軍一號降落在杭州後，獲得軍禮歡迎。杭州是這次G20峰會的舉辦地點。
不過當美方一行抵達停機坪後，美國國家安全顧問萊斯（Susan Rice）卻為她究竟應站在哪個位置，與1名陸方官員激烈言詞交鋒。
杭州目前正值高度維安狀態，1/4的居民被鼓勵外出旅行，而在中共採取一切避免發生維安事件的措施下，部分可能製造麻煩的分子也被拘禁。
歐巴馬今晚將與中國大陸國家主席習近平，於風景如畫的西湖舉行私人會談。
歐習會預料將聚焦在因應全球暖化。大陸稍早已批准巴黎氣候公約生效，美國也將跟進，讓氣候公約往前邁進一大步。
但歐習會也將觸及敏感的南海議題。北京宣稱擁有南海主權，並因在當地建設人工島激化了該地的緊張情勢。
歐巴馬4日將與英相梅伊（Theresa May）會談，這也是梅伊成為英國首相及英國脫歐後，歐巴馬首度與她會談。
此外，歐巴馬在峰會空檔之餘，與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面，將使敘利亞問題成為焦點。1050903
(中央社)
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