高中生再染肺結核 北市擴大篩檢

台北市衛生局今天說，7月間接獲通報某高中生染肺結核，隨即進行了解，該案學生曾接觸77人，皆已做X光檢查，初步無異狀，因同間學校去年曾發生肺結核案例，目前已擴大篩檢。

衛生局疾管處長陳少卿表示，1名就讀轄內某知名高中的學生7月27日因感覺身體不適、發燒等症狀，赴醫院治療，醫院發現該名學生感染肺結核，透過傳染病通報系統通報該案後，立即派員前往了解。

她指出，因該間高中去年10月曾發生學生感染肺結核案例，衛生局得知第二案例後，為求謹慎，隨即進行流行病學鑑定和專家會議，第二名案例學生曾接觸過77人，77人在8月10日進行胸部X光檢查，76人沒有特殊狀況。

陳少卿說，曾接觸過第二案例的最後1位民眾，昨天也進行檢查，相關報告會後續追蹤，因該間高中出現過2起學生感染肺結核案例，經了解，兩名學生曾同屬一間教室，但使用時間不同。

她表示，校方、衛生局及醫院為求謹慎，擴大篩檢297名曾在同間空間的師生，昨天有近8成的民眾做完胸部X光檢查，其餘也會陸續赴院，至於相關報告一週內會通知，會定期追蹤後續狀況。1050903

(中央社)