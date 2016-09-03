高中生再染肺結核 北市擴大篩檢
台北市衛生局今天說，7月間接獲通報某高中生染肺結核，隨即進行了解，該案學生曾接觸77人，皆已做X光檢查，初步無異狀，因同間學校去年曾發生肺結核案例，目前已擴大篩檢。
衛生局疾管處長陳少卿表示，1名就讀轄內某知名高中的學生7月27日因感覺身體不適、發燒等症狀，赴醫院治療，醫院發現該名學生感染肺結核，透過傳染病通報系統通報該案後，立即派員前往了解。
她指出，因該間高中去年10月曾發生學生感染肺結核案例，衛生局得知第二案例後，為求謹慎，隨即進行流行病學鑑定和專家會議，第二名案例學生曾接觸過77人，77人在8月10日進行胸部X光檢查，76人沒有特殊狀況。
陳少卿說，曾接觸過第二案例的最後1位民眾，昨天也進行檢查，相關報告會後續追蹤，因該間高中出現過2起學生感染肺結核案例，經了解，兩名學生曾同屬一間教室，但使用時間不同。
她表示，校方、衛生局及醫院為求謹慎，擴大篩檢297名曾在同間空間的師生，昨天有近8成的民眾做完胸部X光檢查，其餘也會陸續赴院，至於相關報告一週內會通知，會定期追蹤後續狀況。1050903
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。