林萬億：若明年未完成年金改革 守諾下台

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行政院政務委員林萬億今天表示，在九三軍公教遊行中遭點名不適任下台，對此「若未在明年提出年金改革版本，自然會遵守承諾下台不需別人提醒」。

九三軍公教遊行今天下午登場，林萬億在傍晚召開記者會，除對監督年金改革聯盟提出10個疑問一一說明外，也回答媒體詢問遊行現場有人要求他不適任下台。

林萬億說，「若未在明年提出年金改革版本，我自然會守諾下台不需別人提醒」。

他表示，當下最重要是讓年金可以永續發展，除謝謝各方監督外，另強調對於不當指責及人格污蔑，遊行者若認為自己被污名化也不要污名化他人，最重要的是不要把改革焦點放在個人，一定要放在制度。1050903

(中央社)