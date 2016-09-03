朱立倫：維護警察尊嚴及執勤安全

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市長朱立倫今天出席警友會舉辦「中秋月光晚會」時除祝所有警察及警眷秋節快樂外，也強調警察為市民服務，市府也會確保執勤安全及維護警察尊嚴。

慶祝中秋佳節到來，新北市警察之友會與新北市政府警察局今天在板橋區第一運動場前廣場舉辦「105年中秋月光晚會」，活動現場有輕食攤位、樂團表演並舉辦摸彩和趣味競賽，吸引不少民眾參加，警民同歡。

朱立倫也到場致意表示，祝福每一位警察及眷屬中秋節平安快樂。新北市警友會理事長莊隆昌還和市警局長胡木源一起「獻聲」高歌，帶動現場氣氛。

他表示，每位警察都代表並執行公權力，以為市民在治安及交通上服務，因此，警察是大家驕傲，市府雖財政困難，但不斷提升各項福利及更新設備，以確保警察執勤安全及維護警察尊嚴。

莊隆昌指出，警察是市民之所以能夠安居樂業的最大功臣，所以警友會也要成為這些治安英雄背後的堅強後盾。

胡木源表示，感謝同仁長年的辛勞外，更感謝市民和警友一直以來的支持，希望月光晚會能讓大家感受不一樣的秋節時光，在戶外享受美麗月色與表演，累積能量為治安持續貢獻心力。1050903

(中央社)