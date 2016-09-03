負面清單模式 大陸將從自貿區推廣全國

我要評比

中國大陸商務部今天表示，自貿試驗區的負面清單模式將在大陸全國推進實施，透過擴大開放和提升行政便利，增加對外資的吸引力。

綜合陸媒央廣網及中新社報導，大陸全國人民代表大會常務委員會今天通過修改外資企業法等4部法律的決定，並舉行新聞發布會，商務部外資司司長唐文弘在會中作上述表示。

唐文弘說，今年1到7月，上海、廣東、天津、福建4個自貿試驗區共設立外商投資企業5783家，實際到位外資72億美元，年成長66.3%，他認為這樣的高成長是負面清單釋放的制度紅利使然，並期待在全國推廣時能有更好的效果。

所謂負面清單，是對清單上特別管理的項目實施審批，其餘都採備案管理，且可線上備案。官方表示，原本需要幾十天的行政審批，現在3天就可以辦結。

今天大陸全國人大常委會通過，在外資企業法、中外合資經營企業法、中外合作經營企業法、台灣同胞投資保護法等4部法律中分別增加一條規定：對不涉及國家規定實施准入特別管理措施的，將相關審批事項改為備案管理；國家規定的准入特別管理措施由國務院發布或者批准發布。1050903

(中央社)