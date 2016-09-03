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訪魚池茶改場 蔡英文：台灣好茶要突破產業瓶頸

中時
／南投報導
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總統蔡英文訪魚池茶改場　指台灣特色好茶要突破產業瓶頸　行銷出去最重要
▲總統蔡英文要茶農仔細思考，如何突破產業瓶頸，把茶行銷出去最重要。（楊樹煌攝）
總統蔡英文訪魚池茶改場　指台灣特色好茶要突破產業瓶頸　行銷出去最重要
▲總統蔡英文〈右2〉造訪台灣紅茶故鄉，聽取魚池茶改場場長陳國任〈右〉介紹台灣特色茶葉的種類。（楊樹煌攝）
總統蔡英文訪魚池茶改場　指台灣特色好茶要突破產業瓶頸　行銷出去最重要
▲魚池鄉長陳錦倫〈右〉向總統介紹青年返鄉創業茶農，並建請總統能協助地方推廣紅茶，獲總統當面允諾。（楊樹煌攝）
總統蔡英文訪魚池茶改場　指台灣特色好茶要突破產業瓶頸　行銷出去最重要
▲總統蔡英文〈右2〉造訪台灣紅茶故鄉，在茶改場仔細的品味台灣特色紅茶。（楊樹煌攝）
總統蔡英文訪魚池茶改場　指台灣特色好茶要突破產業瓶頸　行銷出去最重要
▲總統蔡英文允諾協助推廣地方紅茶，當場為茶農石朝幸〈右2〉的紅茶簽名。（楊樹煌攝）
總統蔡英文訪魚池茶改場　指台灣特色好茶要突破產業瓶頸　行銷出去最重要
▲總統蔡英文在魚池茶改場紅茶文化展示館前與茶農及與會貴賓合影留念。（楊樹煌攝）

總統蔡英文今〈3日〉下午抵「台灣紅茶的故鄉」魚池鄉，參訪農委會魚池茶葉改良場參訪，品嚐台灣特色好茶，盛讚是她喝過最好的茶；在聽過茶農的建言之後，她也認同台灣條狀紅茶與國外粉狀是最好的產品區隔，並有完整產銷履歷，但最重要的還是要如何突破產業瓶頸，把茶行銷出去。

總統蔡英文今天下午在農委會副主委陳吉仲陪同下，抵達日月潭畔的農委會茶葉改良場魚池分場，魚池鄉長陳錦倫、草屯鎮長洪國浩、魚池鄉農會總幹事王威文及茶農代表都在場熱烈歡迎。

蔡總統在魚池茶改場場長陳國任安排下，首先品嚐了小葉青心茶、台茶21、18、8號紅茶、東方美人茶、鐵觀音、凍頂烏龍、高山茶、文山包種、碧螺春等台灣10種特色好茶，總統頻頻點頭稱讚；魚池鄉長陳錦倫特別向總統介紹青年返鄉創業茶農王虹菱等，並建請總統能協助地方好好推廣紅茶，總統也當面允諾。

青創茶農建議總統，台灣紅茶是條狀與國外粉狀是最好區隔，台銷產履歷，建議進口茶也能嚴格管控產銷履歷及產地標章政，讓台灣茶更有競爭力，農委會允諾將會加強抽檢。

蔡總統表示，台灣茶是台灣最具特色的農產品，台灣條狀、國外粉狀，做出最好區隔、並有完整履歷，是品質的保證，但要政府有效的行銷，必須生產規模夠大，並產製台灣精品高級茶葉。

蔡總統鼓勵農民要擴大生產，並進行生活、文化、感覺行銷，因為茶賣的就是感覺，就像大家熟悉的印度、錫蘭紅茶，在國外就已成生活的一部份；世界最貴的茶在台灣，就要創造不一樣的賣點，突破瓶頸，想出怎樣把茶賣出去最重要。

(中時)

關鍵字：魚池茶改場蔡英文
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