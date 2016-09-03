訪魚池茶改場 蔡英文：台灣好茶要突破產業瓶頸
總統蔡英文今〈3日〉下午抵「台灣紅茶的故鄉」魚池鄉，參訪農委會魚池茶葉改良場參訪，品嚐台灣特色好茶，盛讚是她喝過最好的茶；在聽過茶農的建言之後，她也認同台灣條狀紅茶與國外粉狀是最好的產品區隔，並有完整產銷履歷，但最重要的還是要如何突破產業瓶頸，把茶行銷出去。
總統蔡英文今天下午在農委會副主委陳吉仲陪同下，抵達日月潭畔的農委會茶葉改良場魚池分場，魚池鄉長陳錦倫、草屯鎮長洪國浩、魚池鄉農會總幹事王威文及茶農代表都在場熱烈歡迎。
蔡總統在魚池茶改場場長陳國任安排下，首先品嚐了小葉青心茶、台茶21、18、8號紅茶、東方美人茶、鐵觀音、凍頂烏龍、高山茶、文山包種、碧螺春等台灣10種特色好茶，總統頻頻點頭稱讚；魚池鄉長陳錦倫特別向總統介紹青年返鄉創業茶農王虹菱等，並建請總統能協助地方好好推廣紅茶，總統也當面允諾。
青創茶農建議總統，台灣紅茶是條狀與國外粉狀是最好區隔，台銷產履歷，建議進口茶也能嚴格管控產銷履歷及產地標章政，讓台灣茶更有競爭力，農委會允諾將會加強抽檢。
蔡總統表示，台灣茶是台灣最具特色的農產品，台灣條狀、國外粉狀，做出最好區隔、並有完整履歷，是品質的保證，但要政府有效的行銷，必須生產規模夠大，並產製台灣精品高級茶葉。
蔡總統鼓勵農民要擴大生產，並進行生活、文化、感覺行銷，因為茶賣的就是感覺，就像大家熟悉的印度、錫蘭紅茶，在國外就已成生活的一部份；世界最貴的茶在台灣，就要創造不一樣的賣點，突破瓶頸，想出怎樣把茶賣出去最重要。
(中時)
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