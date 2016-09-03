新北警友中秋晚會 邀警民同樂
為慶祝中秋節，新北市警察之友會與新北市警察局今（3）下午日5時起，在板橋區第一運動場前廣場舉辦「105年中秋月光晚會」，新北市長朱立倫也到場致意，朱立倫除肯定警察同仁對新北市治安的貢獻之外，也預祝大家中秋佳節愉快。
活動現場有輕食攤位、樂團表演及摸彩活動，朱立倫親手抽出並送出第一特獎，液晶電視1台。
新北市警友會理事長莊隆昌表示，警察是市民之所以能夠安居樂業的最大功臣，所以警友會也要成為這些治安英雄背後的堅強後盾，透過這樣的活動，除了能拉近警民之間距離，也要讓平時因工作繁忙的警察同仁，能帶著警眷一起放鬆舒壓，然後再出發繼續為市民打拚。
新北市警察局長胡木源表示，除感謝同仁長年的辛勞外，更感謝市民和警友一直以來的支持，希望月光晚會能讓大家感受不一樣的秋節時光，在戶外享受美麗月色與表演，累積能量為治安持續貢獻心力。
(中時)
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