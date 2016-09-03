男討債不成持鐮刀砍人 警局投案自首
基隆市暖暖區32歲章姓男子長期不滿，友人陳男商借70萬不還，未料，兩人今天下午4時許在碇內加油站，又狹路相逢，章男立刻上前追債，怎知雙方一言不合，沿路揮刀追砍陳男，事後主動投案向，目前警方仍在釐清案情，訊後將依殺人未遂，將章男移送法辦。
42歲陳男今日下午4時許到源遠路修車，卻意外遇到債主章男，怎知章男血氣方剛竟持15公分長的鐮刀，朝陳男手、腳狂砍3、4刀，最後陳男血流如柱、不支倒地，趴臥在碇內加油站地上，附近目擊民眾發現後，立刻通報消防救援，送往基隆長庚醫院救治。
長庚醫院指出，陳男右手、左腳多處砍傷，不但傷口長達15公分，且深可見骨，到院前一度失血性休克，但經過輸血500cc後，已重新恢復意識，目前正在等候手術。
警方調查，家住碇內32歲章男案發時，搭乘朋友汽車準備前往用餐，卻意外在路上遇到陳男，憤而拿起友人放在副駕駛座的黑色鐮刀，立即下車前往討債。
章男供稱，陳向他借70萬元，長達1年不還，今日恰巧碰到陳男，才會隨手拿起放在車上的鐮刀，打算向陳男討債。原本只是嚇唬對方，未料，陳男態度消極直接說「沒錢，沒辦法還」，氣不過才會揮刀砍傷對方。
事後，章男深具悔意，自行前往碇內派出所投案。警方訊後依殺人未遂罪，將章男移送基隆地檢署偵辦。
(中時)
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