王柏融雙響炮 中職最速200安

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桃猿王柏融3日對戰中信兄弟連2局開轟，並且改寫中職最速200安紀錄。(中時資料照片，范揚光攝)

（20:20更新）中職中信兄弟3日在桃園球場再戰桃猿隊，主場猿隊火炮不客氣，第6棒朱育賢搶先轟出陽春彈帶動攻勢，王柏融單場雙響炮、並且改寫中職最快場數200安紀錄。

桃猿隊第3棒王柏融在1局下，率先揮出二壘安打，使得他本季已經累積199安，再打1支安打即可成為中職最快200安的打者！隨後他的第2、第3打席都沒有敲出安打。

6局下，王柏融終於再敲安打、而且是2分彈，他以122場出賽達成生涯200安打，成為中職史上最快場數200安打紀錄，原記錄是獅隊洋炮羅偉200安打、140場，而原本土球員紀錄是林益全200安打、142場。

中信兄弟排出洋投艾迪頓先發，投5局、被打10安、失3分；猿隊先發投手王溢正投5局被打4安打、送出7K，無失分。

2局下，猿隊第6棒朱育賢一上場轟出左外野陽春炮，猿隊取得1比0領先。3局下，猿隊第2棒林智平打出二壘安打、王柏融沒有建樹，林泓育順利敲安，猿隊再下一城。

猿在5局下攻勢再起，第4棒林泓育一上場揮出二壘打，隊友送他上三壘，「永遠蛙人」郭修延敲安送他回本壘，猿隊3比0領先中信兄弟。

7局上，中信兄弟搶回3分，7局下，猿隊王柏融也回敬3分炮，猿隊8比3領先中信兄弟。

(中時電子報)