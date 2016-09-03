圖輯》93大遊行 民眾頂豔陽反汙名
九月三日大遊行，軍公教勞分四縱隊在各路集結，最後在凱德格蘭大道會合，主辦單位宣布已達25萬人，警方估計近12萬人，遊行群眾頂著豔陽天，高喊「反汙名，要尊嚴」、「支持改革、反對文革」。現場主持人痛批，把投資失利的帳，算到軍公教勞頭上，是不公平的。
除了景福門以內的凱道擠滿群眾外，周邊道路上仍有遊行民眾擠不進凱道，尤其在中正紀念堂以及台大醫院兩端的中山南路上，仍有大批民眾席地而坐。主持人不斷呼籲民眾往凱道兩旁疏散，讓周邊群眾以及國旗隊進場，而在台北賓館人行道上的民眾高呼勿推擠，並互相提醒補充水分，小心中暑。
而在二二八紀念公園的廣場也擠滿隊伍，民眾認為，他們根本沒有遊行經驗，要不是政府這次年金改革不妥當，他們也不願意在豔陽天站出來抗議。
遊行隊伍除了退伍軍人外，還有各地各校的教師會，以及各產業工會與勞工代表，扶老攜幼，聲勢浩大。
(集團連線報導)
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