軍公教大遊行 藍綠互批製造社會對立

我要評比

監督年金改革行動聯盟今天發起九三大遊行抗議年金改革；國民黨立法院黨團總召廖國棟接受遊行民眾陳情，他批政府一再以粗暴、分化手法，挑撥勞工與軍公教對立，令人難以忍受。

民主進步黨立法院黨團書記長陳亭妃則表示，國民黨好像在講自己，就是國民黨在搞分化、搞對立，現在年金改革方案都還沒出來，不知道這次遊行中國民黨扮演什麼角色？除了提供人員協助，甚至還傳出有走路工。

陳亭妃要問，「是誰從旁煽風點火、製造對立？」從這裡就可以知道，其實真的製造對立的是國民黨，而不是真正想為台灣改革的民進黨。

遊行隊伍傍晚行經立法院時，國民黨立院黨團總召廖國棟、書記長江啟臣等人，為遊行群眾加油並接受陳情。國民黨立委批判政府操作對立性、躁進式的年金改革，將讓台灣社會深陷永無寧日之境，未來對於年金改革方案一定會嚴加把關，保障各職業類群與階層應有的尊嚴與權益。

廖國棟表示，沒有人反對年金改革，但民進黨政府與民代一再以粗暴、分化的手法，先是挑撥勞工族群與軍公教的對立，再製造軍公教彼此矛盾，著實令人難以忍受，他呼籲民進黨要有更大的包容心與同理心。

江啟臣指出，這幾年台灣經濟發展停滯、政府財政惡化，民進黨在野時不斷以民粹式手段杯葛國會議事，阻撓重大財經政策的立法，是主要的元凶。如今民進黨取得執政權，治國無方卻拿軍公教人員退休年金當祭旗，不但有失對公務人員信賴保護原則，也充滿居心叵測的陰謀。

江啟臣說，對於「溝通不足」的年金改革方案，國民黨未來責無旁貸，即使是少數黨也將嚴加把關，反映人民真實的聲音，保障人民安定、安心的退休生活。1050903

(中央社)