歐巴馬抵杭州 陸官員與美國安顧問吵架
美國總統歐巴馬一行今天搭機飛抵杭州準備出席20國集團（G20）高峰會時，1名中國大陸官員與美國國家安全顧問萊斯在停機坪上起了爭執，白宮特勤局曾出面，這是罕見的一幕。
大陸當局要確保在杭州舉行的20國峰會安全無虞，得失頗大，因此採取了嚴格的安全管制。對於一心要鞏固全球地位同時避免與美國因諸事緊張而衍生出敵意的大陸當局而言，此次峰會是今年最受矚目的活動。
在歐巴馬座機今天降落杭州之後不久，萊斯（Susan Rice）越過了現場記者阻隔線，這時1名大陸官員試圖阻止她步向車隊，並對她不客氣地說話，結果1名白宮特勤局幹員走到兩人之間。
萊斯對這名大陸官員有所回應，但站在空軍1號專機機翼下的記者聽不清楚她的對話。記者目前並不知道這名大陸官員的姓名，至於這名官員是否知道萊斯是美方高層官員而非記者，也無法確定。
這名官員還對1名白宮新聞幕僚咆哮，這名幕僚當時正指示外國記者站立位置，以拍攝歐巴馬步下座機的鏡頭。
這名大陸官員以英語對這名白宮幕僚說：「這是我們的國家，這是我們的機場。」
白宮發言人和大陸外交部對於記者詢問此事，尚未作出回應。
歐巴馬本人並未看到這個爭吵場面，他在與萊斯一同坐上車隊離去之前，忙著與大使和官員們打招呼。1050903
(中央社)
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