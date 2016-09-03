玩寶可夢擅闖民宅 屋主拔槍相向
有關當局表示，一名男子把車停在佛羅里達州南部一處民宅的車道玩精靈寶可夢（Pokemon Go）時，一度遭屋主拔槍瞄準。
佛州「太陽哨兵報」（SunSentinel）引述警方報告報導，26歲男子阿旺（Jawad Awan）8月12日在高德斯坦（Geoffrey Goldstein）位於西南農場（Southwest Ranches）的車道玩寶可夢時，曾當過警察的高德斯坦從腰際拔出一枝手槍。
高德斯坦表示，他家隔壁已發生過一連串侵入民宅事件，且阿旺未解釋他為何擅自進入。曾於加州擔任警察的高德斯坦先搜索阿旺的口袋看看是否有武器，接著才報警。
警方抵達現場時，發現阿旺已在地上。一名警官說，這場誤會本來可能下場更糟。
阿旺說，他不知道他在私人財產上。阿旺並未受到指控。1050903
(中央社)
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