YouBike道歉再加碼 9／5前第1小時免費

YouBike宣布9月2日到9月5日晚間，全台6縣市每次租借第1小時免費。

YouBike在8月31日凌晨因系統異常，造成史上最大規模故障，影響6個縣市778個站點服務，約14萬通勤族受影響。為補償用戶的不便，YouBike祭出9月2日、3日租借第一個小時免費方案。但因近2日連續下雨，不少民眾無法使用，YouBike再加碼宣布，從9月2日到9月5日晚間，全台6縣市每次租借第1小時免費，第2小時起依原費率計費。

(中時)