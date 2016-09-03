因連續下雨 YouBike：道歉方案延至5日

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YouBike公司今天說，因連續下雨，許多民眾無法享受道歉方案，決定從2日至5日止，連續4天全台六縣市YouBike會員每次租借第一個小時免費，第二個小時起依原費率計費。

YouBike公司表示，因近兩日連續下雨，許多民眾無法享受提出的道歉方案，所以決定再延長兩天，希望民眾繼續支持微笑單車；從2日凌晨起至5日深夜11時59分止，連續4天全台六縣市YouBike會員每次租借第一個小時免費，第二個小時起依原費率計費。

YouBike公司說，營運團隊感謝民眾的支持，但優惠方案不含信用卡非屬註冊會員單次租車，各縣市續借限制維持各區原規範。1050903

(中央社)