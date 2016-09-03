演藝圈喜事連連 林心如舒淇接連出嫁

演藝圈近來喜事連連，先是林心如、霍建華結婚，接連何潤東前天和相戀九年的Peggy舉行婚宴，今天則傳來舒淇、馮德倫喜訊，有網友說，「陪我們長大的明星都結婚了」。

演藝圈喜事接連不斷，繼「黃金剩女」林心如日前和霍建華結婚後，林心如姐妹淘舒淇也和相識20年的馮德倫結婚。

林心如、舒淇這對同年出生的好姐妹，過去對於戀情一向神秘，但卻相繼在今年爆出結婚喜訊，讓粉絲又驚又喜。

5月初林心如才和舒淇同遊日本，之後林心如電影「魔宮魅影」回台灣接受媒體訪問時，當時還說她和舒淇到40歲都還未嫁，「不是我們嫁不出去，是我們選擇不要嫁」，不料5月20日當天，霍建華就公開和林心如的戀情，7月31日就在峇里島結婚，而林心如也是在日本行時和舒淇告知新戀情。

接連著舒淇也在今天宣布和馮德倫結婚，舒淇僅在社群網站Instagram上公布婚紗照片、影片，照片中的舒淇穿著H&M的平價婚紗，是兩年前H&M送的Conscious環保系列，就連婚紗照也是臨時拍的。

從舒淇的婚紗照可看到，她和馮德倫自在地擠眉弄眼扮鬼臉，時而興奮地跳起來，感受到舒淇的喜悅。而馮德倫則拿著用厚紙板手寫字「Married」，沒有過多排場的婚紗照片，隨興在路邊、草地上拍照，感受到兩人樸實而簡單的戀情。

而7月才和中國演員陳曉舉辦婚宴的陳妍希，兩人因合作演出「神雕俠侶」相識相戀，也是繼演員李銘順、范文芳後，第二對因為演出「神雕俠侶」而結婚的藝人；「大嘴巴」愛紗去年接受男模周洺甫求婚，兩人也在今年4月登記結婚。

男星方面則有前天才剛辦完婚宴的何潤東，還有今天在峇里島舉行婚宴的朱孝天、中國女星韓雯雯，而F4的言承旭更是驚喜現身，和吳建豪起觀禮祝福；演員莊凱勛也和交往兩年的女友小安結婚，今天宴客，演藝圈喜事不斷。1050903

(中央社)