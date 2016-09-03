軍公教遊行要尊嚴 反霸凌不排除再上街

監督年金改革行動聯盟今天發起九三大遊行，各團體代表訴求反污名、要尊嚴，抗議總統蔡英文霸凌軍公教，並向政府喊話，若政府持續霸凌，不排除10月再上街頭。

總統府發言人張文蘭在遊行後表示，欣見遊行活動能和平落幕，民主社會中的多元意見都應該被尊重。年金改革的推動需要協商和共識，政府歡迎各種不一樣的聲音，希望在活動結束之後，大家繼續坐下來，共商具體可行的方案，建立一個可長可久的年金制度，讓每一位國人都能有擁有安心而有品質的退休生活。

行政院晚間表示，民進黨執政的財政紀律優於國民黨時期，並強調這次不分公教軍勞農及國民，是全民參與的年金改革。

民主進步黨表示，尊重民眾表達意見的自由，相信政府會持續溝通、凝聚共識，顧及各方感受，確保年金制度永續發展。

根據台北市警方估算，到下午4時，凱達格蘭大道現場有近12萬人聚集，軍公教、警消等團體兵分4路在凱道集結，現場擠得水洩不通。警方統計指出，遊行人數最多時約14萬5000人，到下午5時30分，現場大約剩1萬多人。

青年代表侯漢廷表示，他要感謝前輩對國家的犧牲奉獻，有能力的政府是把餅做大，拚經濟，不是把人民的血汗錢再剝回來，今天軍公教站出來是因為失望和憤怒到達極點，政府想的不是把餅做大，而是拉著一批人鬥另一批人，「我們都成了政治鬥爭的犧牲者」、「我們不是敵人，各行各業不是敵人」，目的都一樣，希望國家變好，但政府卻不斷妖魔化各位。

活動總領隊、退役中將胡筑生說，各官校校友會今天全部出動，從上將到上兵都來了，為的是弭平世代對立。

中華民國退伍軍人協會副理事長吳其樑指出，蔡總統就職演說第一個就講年金改革，經濟不好卻不提振興方案，「她就是消滅中華民國，先消滅我們」；活動發言人、退役中將吳斯懷說，今天是最感動的一天，連老天都幫忙，也為中華民國歷史寫下新的篇章。

聯盟副召集人、全國公務人員協會理事長李來希說，「他們說我們的退休金都是偷來、搶來，聽我講國語以為我是外省人，我不是芋仔，我是番薯」，這是製造族群對立，今天是老、老、中、青全都站出來，要打破職別對立和族群對立。

退休公務人員代表黃台生說，軍公教今天站出來是忍無可忍，民進黨政府用共產黨那套鬥爭軍公教是多數暴力、國家暴力，他們是清清白白的公務人員，把國家的財政問題推給公教人員，有公平正義嗎？呼籲政府要全面改革，找出錢坑漏洞，不要搞分化羞辱，並反對貿進式改革，拒絕溯及既往，改革要維護信賴保護原則。

教育界代表劉亞平說，「我們都是國家的受雇者」，要團結在一起，批評政府多數暴力、程序暴力，他說「奧步總統蔡英文」要繼續霸凌的話，軍公教一定會持續抗議，號召「十月圍城」；劉亞平並帶領群眾高喊活動訴求，反汙名、要尊嚴、抗議蔡英文霸凌軍公教」，台下有人喊「蔡英文下台」。

活動最後，主辦單位將象徵政府「誠」跟「信」的氣球刺破，代表政府的誠信破產，呼籲蔡政府不要再用多數暴力，製造軍公教勞的對立。1050903

(中央社)