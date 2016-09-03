行政院：這次是全民參與的年金改革

監督年金改革行動聯盟今天發起九三遊行並提出10項疑問，行政院晚間說明民進黨執政的財政紀律優於國民黨時期，並強調這次不分公教軍勞農及國民，是全民參與的年金改革。

行政院政務委員林萬億傍晚在行政院召開記者會，針對監督年金改革行動聯盟提出的10大疑問，一一說明行政院回應。

有關監督年金改革行動聯盟首先提問沒有財政紀律，哪來年金改革？林萬億說，2000年中央政府未償還債務餘額占GDP的26.3%。2008年政權移轉時，中央政府未償還債務餘額占GDP比率上升至29.7%。之後馬政府8年執政，中央政府未償還債務餘額占GDP比率升高至105年的34.2%。

他說，這顯示民進黨執政時期的財政紀律優於國民黨執政時期。何況政府財政不是年金改革的唯一因素。

林萬億表示，各部會已將13種年金制度的制度設計、現況、正確數據公布，並於年金改革委員會議中討論，委員有需求資料補充部分也都依需求補充，並公布於網站。至於網路及媒體報導引用極端案例，行政院年金改革辦公室也已多次澄清。至於，各國年金制度改革的情形，也均公開上網，讓社會大眾瞭解，並作為年金改革討論的基礎，並無所謂以扭曲數據作為改革的基礎。

談到年金改革是選擇性針對性的改革，還是普遍全面性的改革？行政院回應指出，過去的年金改革是片段、針對單一職業別年金制度的改革，這次年金改革非選擇性、針對性的改革，是不分公、教、軍、勞、農及國民等身分，全民均納入、全民參與的改革。

行政院表示，年金制度建立的目的，是為了老年經濟安全保障。制度建立必須能保障基本生活需求的滿足，同時兼顧受僱者當前可支配所得足以維持家庭生活水準。

因此，行政院表示，必須有最低生活保障的制度設計，也必須有投保薪資上限的設計。過高的年金給付水準必然導致費率（或提撥率）太高，影響當前的消費能力。若提撥不足，必然造成未來債務累積，而債留子孫。未來不論哪一種職業別年金都必須建立在年金制度的經濟安全保障基礎上。1050903

(中央社)