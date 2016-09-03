屏東老眷村 再響外省腔饅頭叫賣聲

▲眷村第2代的葉慶元（右三）騎著鐵馬穿梭屏東大街小巷，搭配「饅頭、包子、豆沙包」的叫賣聲，吸引懷舊的婆婆媽媽上門購買。（周綾昀攝）

▲王志善（中）將正江蘇口味的包子、饅頭與招牌朝牌餅傳授給女兒及眷村第2代的葉慶元（左）。（周綾昀攝）

眷村第2代的葉慶元（右）騎著鐵馬穿梭屏東大街小巷，搭配「饅頭、包子、豆沙包」的叫賣聲，吸引懷舊的婆婆媽媽上門購買。（周綾昀攝）

眷村第2代的葉慶元騎著鐵馬穿梭屏東大街小巷，高聲呼喊「饅頭、包子、豆沙包」叫賣。（周綾昀攝）

從大陸撤退的眷村饅頭味！3日屏東青島街上眷村2代葉慶元騎著鐵馬，載著一箱正江蘇滋味的饅頭、包子與豆沙包，用外省人獨有的口音沿途叫賣，這些是撤退軍王志善70幾年從對岸帶來的好手藝做成，他笑說，謝謝這些孩子為他延續令人懷念的眷村味。

「只要有孩子願意學做山東大饅頭，我不拿一毛錢，免費教他！」高齡90歲的王志善以濃厚的外省腔說，當年以撤退軍身份來台，眷村裡匯集來自大江南北的人，卻苦無田地耕種，只帶著家鄉技藝用饅頭、麵條等麵食販售謀生，至今成為眷村的思鄉滋味，為了能傳承下去，願免費教學。

但清晨2時大家睡得正香甜時，他卻得起床擀麵，別人吃完早餐飯後散步時，他還沒收攤，所以少有人願向他學習，而現在王伯伯授旗給眷村第2代且致力於眷村文史工作的葉慶元，未來1年每週6將由他騎鐵馬，穿梭屏東大街小巷，讓「饅頭、包子、豆沙包」的叫賣聲，繼續響徹街頭。

55歲蔡金美帶著唸國小的女兒，向叫賣的老式單車購買王伯伯手揉，還冒著輕煙的熱呼呼包子與饅頭，2人迫不及待地就在老式眷村前啃了起來，時空彷彿回到40年前，閩南人的她笑說，從小住在民族路上她，家中長輩都吃米飯，聽到這熟悉的腔調就嘴饞，憶起往日時光搭配簡單的饅頭，才知回憶如此清甜。

(中時)