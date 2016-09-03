屏東老眷村 再響外省腔饅頭叫賣聲
從大陸撤退的眷村饅頭味！3日屏東青島街上眷村2代葉慶元騎著鐵馬，載著一箱正江蘇滋味的饅頭、包子與豆沙包，用外省人獨有的口音沿途叫賣，這些是撤退軍王志善70幾年從對岸帶來的好手藝做成，他笑說，謝謝這些孩子為他延續令人懷念的眷村味。
「只要有孩子願意學做山東大饅頭，我不拿一毛錢，免費教他！」高齡90歲的王志善以濃厚的外省腔說，當年以撤退軍身份來台，眷村裡匯集來自大江南北的人，卻苦無田地耕種，只帶著家鄉技藝用饅頭、麵條等麵食販售謀生，至今成為眷村的思鄉滋味，為了能傳承下去，願免費教學。
但清晨2時大家睡得正香甜時，他卻得起床擀麵，別人吃完早餐飯後散步時，他還沒收攤，所以少有人願向他學習，而現在王伯伯授旗給眷村第2代且致力於眷村文史工作的葉慶元，未來1年每週6將由他騎鐵馬，穿梭屏東大街小巷，讓「饅頭、包子、豆沙包」的叫賣聲，繼續響徹街頭。
55歲蔡金美帶著唸國小的女兒，向叫賣的老式單車購買王伯伯手揉，還冒著輕煙的熱呼呼包子與饅頭，2人迫不及待地就在老式眷村前啃了起來，時空彷彿回到40年前，閩南人的她笑說，從小住在民族路上她，家中長輩都吃米飯，聽到這熟悉的腔調就嘴饞，憶起往日時光搭配簡單的饅頭，才知回憶如此清甜。
(中時)
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