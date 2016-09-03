93軍公教遊行遭辱罵 羅友志激動：別再分裂台灣了

九三軍公教大遊行，群情激憤的群眾高呼「反污名、要尊嚴」等口號。 (郭吉銓攝）

軍公教「反汙名、要尊嚴」九三大遊行今天登場，資深媒體人羅友志也在臉書開直播發表看法，認為不管遊行人數多少，象徵很多人關心這件事、很多人不滿了，並要謾罵的人記得「這些人在8年前也許是鼓勵你在街頭上展現自己的訴求」，呼籲雙方尊重。

羅友志原本想上街頭支持，但礙於公眾人物與記者身分，怕模糊93大遊行焦點，最後選擇默默關心警察兄弟，他在直播中懇求總統蔡英文，不要再分裂這些人，「以前妳是用勞工來作階級對立鬥爭，現在當選了妳又用公務人員再跟全國人民再分裂一次，我覺得台灣不像切蛋糕耶，蛋糕只會越切越小塊，這些人其實都是很兢兢業業在工作崗位做事情。」

羅友志認為在改革年金的過程中，沒有看到蔡英文所謂善於溝通的政府，只看到讓人民「夠痛」的政府，一直在把公務員汙名化，稱他們占了大家好多錢，大家要拿這些錢養公務員，呼籲蔡英文既然選票已拿到，就別再分裂台灣。

對於那些出言謾罵遊行的人，羅友志說：「這些人在８年前，也許鼓勵你在街頭上展現你自己的訴求，如果這樣子你尊重我、我尊重你，這樣台灣是不是會更美，如果政客喜歡用強烈二分法來分裂台灣，你應該勇敢告訴他們，我們不是、我們是一家人。」

針對媒體詢問軍公教大遊行，蔡英文僅回答說：「我們走我們的行程。」隨後立即進行下一個行程

(中時電子報)