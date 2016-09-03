宗秉毅親友團 親臨球場吶喊加油

宗秉毅親友團今親臨洲際棒球場，為他加油打氣。(周鎮宇攝)

亞洲青棒錦標賽，昨役面對韓國隊關鍵戰役，宗秉毅5打席全部上壘，擊出3支安打，包含1支三壘打表現出色，成為中華隊贏球功臣之一，今中華隊與大陸隊交手，將近60人的親友團也現身球場，為他加油打氣。

宗秉毅在預賽表現普普，4打數僅1安打，昨役賽前他本來為手腕受傷擔心，但上場卻表現出色，今親友團組成龐大後援會，賽前就在一旁吶喊，正在練習的宗秉毅一開始還略顯不好意思的比出小聲點的手勢，不過隨後也脫帽感謝親友團的來臨。

(中時電子報)