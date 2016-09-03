新北FUN街頭街舞大賽 新店捷運第二戰
「2016新北FUN街頭」－Future Wave街舞大賽昨於新店捷運站外廣場展開第2戰！從捷運出口就可看到大批舞者，有的在地上伸展筋骨，有的隨著台上的音樂擺動，有的和團員熱切討論舞步，無不蓄勢待發準備爭奪決賽門票，挑戰總獎金70萬元！
主辦單位、新北市板橋區公所表示，今年為營造全民舞蹈運動風氣，特別橫跨新北市三重、新店及板橋區辦理3場巡迴預賽，除了專業性霹靂舞賽事外，更擴大辦理基礎且富創意性的排舞賽，希望讓更多人都有機會親身參與、接觸街舞。
另外，今年首次新增「FUN Music歌曲創作徵選」和能量金句票選活動，得獎者將可和董事長樂團、生命樹樂團、929樂團、朱俐靜等同台演出。
Future Wave街舞大賽新店預賽共分為排舞及霹靂舞組，排舞組將從17組當中選出8組晉級決賽，其中還有國小學生組隊參加。霹靂舞組則是從51組舞團中選出4強，更有美國的選手慕名前來，和台灣的舞林高手同台尬舞、文化交流，在9月25日一同登上市民廣場的決賽殿堂。
(中時)
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