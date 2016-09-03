抑制藥價哄抬 希拉蕊提對策
希拉蕊抑制整體藥價再添承諾。她今天表示，假使入主白宮，她將成立一個監督小組，讓美國消費者所需的長期使用救命藥品不會價格大漲，若有必要，將進口替代治療藥物。
路透社報導，美國民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的競選陣營表示，她將設法賦予這個小組一套「積極的新執法工具」，包括在長期使用藥物或學名藥出現「不合理、異常漲價」時，處以罰款及實施懲罰的能力。
希拉蕊聲明指出：「過去這一年，我們看到太多例子是，藥商把長期使用的救命藥物價格過分哄抬，卻幾無創新或研發。」
假使希拉蕊11月8日大選擊敗共和黨對手川普（Donald Trump），她將必須得到國會支持，以落實她所提的措施。她在一年前已宣布抑制藥價的完整計畫。
晨星公司（Morningstar）分析師柯諾佛（Damien Conover）指出，即使她的最新計畫影響的業者可能為少數，還是很難獲得共和黨國會議員贊同，並表示「共和黨掌控的國會將對此大力反擊」。1050903
(中央社)
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