LLB取消青棒 中華隊成末代冠軍
中華民國棒球協會消息，世界少棒聯盟（Little League Baseball，簡稱LLB）總部宣布，自2017年起取消青棒等級賽事。這代表今年奪冠的中華隊是末代冠軍。
世界少棒聯盟過去主辦少棒、青少棒、青棒比賽，其中以威廉波特少棒賽最為國人所知。中華隊從1974年開始參加LLB青棒賽，期間一度退出，總共參加27次，拿過18次冠軍。
今年8月，以平鎮高中為主體的中華青棒隊剛拿下冠軍，成為末代冠軍。
LLB總部決定，往後比賽最高年齡級訂為16歲，維持青少棒、次青少棒層級。主因是參賽隊伍沒有增加，不符效益，因而自2017年起將全心投入青少棒及少年棒球部分。1050903
(中央社)
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