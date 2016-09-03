菲南爆炸案 生還者稱2婦女形跡可疑
菲律賓dzMM廣播電台引述納卯市爆炸案生還者報導，有2名行跡可疑的女子在事發前將1個背包留在現場、倉促離去，不久後就聽到爆炸聲。
廣播電台訪問的1名夜市按摩師說，她看見2名女子將背包放在按摩區的木椅旁，這2人舉止怪異、行色匆匆，但她忙著工作，沒有特別留意，不久後就聽到爆炸聲。
這位按摩師的姐姐就坐在背包附近，是爆炸案14名死者之一。
納卯市政府已公布死者名單，除3人身份不明以外，其餘都是菲律賓人。
昨天深夜10時20分左右，納卯市夜市發生爆炸事件，造成至少14人死亡，71人受傷。這座夜市販賣日用雜貨、2手衣物、小吃，還有1個按摩區。
另1名生還者也表示見到這2名婦女。他表示，按摩區並沒有瓦斯桶，爆炸事件不是瓦斯桶所引起。
納卯市警方表示有線索指向4名關係人，但暫未公布細節。
菲律賓棉蘭佬台商會名譽會長劉文煌今天下午經陸地抵達納卯市，他表示入城時有軍警關卡，爆炸地點已被警方封鎖，但整座城市的氣氛並未特別緊張，民眾照常作息。1050903
(中央社)
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