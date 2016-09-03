藍委：年金改革 將嚴格把關

我要評比

軍公教團體「反污名、要尊嚴」3日下午舉行大遊行，國民黨立院黨團總召廖國棟、書記長江啟臣率多名立委接受陳情。藍委批評，蔡政府操作對立性、躁進式的年金改革，將讓台灣社會深陷永無寧日之境，對年金改革方案一定會嚴加把關，確實保障各職業類群與階層應有的尊嚴與權益。

國民黨立院總召廖國棟表示，沒有人反對年金改革的必要性，但民進黨政府與民代一再以粗暴、分化的手法，挑撥勞工族群與軍公教的對立，再製造軍公教彼此矛盾，令人難以忍受。

廖國棟稱，蔡英文與林全內閣在大遊行前，不斷安撫軍公教的怒吼，根本就是「言行不一」，他呼籲民進黨要有更大的包容心與同理心。

新任書記長江啟臣表示，這幾年台灣經濟發展停滯、政府財政惡化，民進黨在野時不斷以民粹式手段杯葛國會議事，阻撓重大財經政策的立法，是主要元兇。如今取得執政權，治國無方，卻拿軍公教人員退休年金當祭旗，不但有失對公務人員信賴保護原則，也充滿居心叵測的陰謀。

江啟臣稱，對於「溝通不足」的年金改革方案，國民黨未來責無旁貸，即使是少數黨也將嚴加把關，反映人民真實聲音，保障人民安定、安心的退休生活。

(旺報)