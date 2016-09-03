李岳霖陷低潮 教練團排四棒建信心

亞洲青棒錦標賽4強複賽，中華隊今與大陸隊交手，也是非贏不可，不過因為昨天劉致榮與陳琥都投打出賽，今都休兵一天，第4棒也交給李岳霖，打擊教練田家銘表示，雖然李岳霖前幾場沒表現，但還是對他非常有信心。

李岳霖也是二刀流選手，投球部分還是表現穩定，投1局無失分，不過打擊部分卻在預賽4打數無安打，昨天代打上陣，也沒有敲安，田家銘說，感覺他壓力有點大，在藍白賽時，他沒有壓力就表現很好，此役剛好讓陳琥休息，由他扛第4棒，就是對他有信心，期望他擺脫壓力，對自己也有信心。

李岳霖身材相當壯碩，田家銘評析：「如果李岳霖能夠找回自信，在心理層面有所成長，未來絕對是很好的選手。」

(中時電子報)