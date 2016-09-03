聞舒淇、朱孝天喜訊 方志友獻祝福
柯有倫、方志友、許孟哲、張嘉雲（花花）3日出席《必勝練習生》見面會，近來演藝圈喜事頻傳，馮德倫、舒淇宣布結婚最讓演員們訝異，方志友聽到時直說：「也太酷了！他們真的結婚了！」另外朱孝天也在峇里島舉辦婚宴，柯有倫說小時候他們在新加坡同校，回到台灣後當年在唱片公司還一起跑過通告，聽聞記者詢問，柯有倫也獻上祝福。
花花、許孟哲各自穩定交往中，這波演藝圈喜事沒讓他們兩人沖婚頭，花花與男友交往6年，她說「現在這樣很好，暫時沒有一個必要的契機非得要結婚，而且一旦結婚太多責任跟負擔，可能沒辦法自由自在，而且演戲太有趣了，暫時還是想以工作為重。」許孟哲與張艾亞交往兩年多，面對媒體詢問婚事進度，「從交往到現在跟她都有討論過未來，但我希望自己無論在經濟、心態上都很穩定了，能給她好的未來再來討論婚事。」
柯有倫透露目前有約會中的對象，結婚這件事對他來說還有點遠，他說：「像馮德倫跟舒淇事業上有所成就，時機點到了公布結婚訊息，現在的我自認在工作上還有需要努力的地方，希望自己能拍部代表作的電影，之後再考慮感情。」
(中時)
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