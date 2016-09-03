油價止連三漲 台塑化汽、柴油各降0.5元

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台塑化宣布，周一（5日)凌晨01:00開始，調降汽、柴油批售價格每公升0.5元。（本報資料照片）

受到市場對各大產油國達成凍產協議的可能性存有疑慮，及美國原油庫存增幅超出預期等因素影響，國際油價反轉下跌，國內油價也中止連三周調漲氣勢。台塑化宣布，周一（5日)凌晨01:00開始，調降汽、柴油批售價格每公升0.5元，市場零售價格由加油站自行決定。

調降後，台塑化零售參考價為92無鉛汽油每公升22.8元、95無鉛汽油24.3元、98無鉛汽油26.6元，高級柴油每公升為20.1元。

因市場重新關注油市供給過剩的情況，而美國原油與油品總庫存創下新高，紐約商業交易所（NYMEX）10月原油期貨9月1日大跌1.54美元，每桶43.16美元，連續兩天逾3％跌幅。 歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也大跌1.59美元（3.4％），每桶價格45.45美元。

國際能源署(IEA)警告，創紀錄的油品庫存水位可能對價格的穩定度構成威脅。美國能源情報署(EIA)公布，截至8月26日為止當週美國商用原油庫存年增15.5％，達5.259億桶、創6月底來新高；汽油庫存報2.320億桶，也較去年同期高出8.3％。

台塑化董事長陳寶郎表示，大陸因為整頓三中集團，政策開放讓每天供應400萬桶的地下油廠能夠進口輕油進料，其低成本優勢，讓三中集團油品轉向外銷去壓，反倒造成成品油煉油價差受阻下滑。

陳寶郎認為，因供需基本面仍逐步改善，下半年原油可望緩步推升，推估布蘭特（Brent）原油價格可望逐步上揚達每桶50~55美元，杜拜原油每桶約50美元上下2美元。

(工商)