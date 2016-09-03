女兒加持 藍鈞天挑戰水面360度翻轉
王心恬、藍鈞天3日出席第三屆美傑仕盃女子滑水賽，王心恬去年擔任滑水大使，今年升格為名人賽選手，不受之前練習落水的影響，她今早再度換上性感比基尼亮麗登場，與現場女選手們一同大秀馬甲線、再次勇闖滑水賽道，更首度在水上嘗試破浪、跳浪等進階花式動作，身手相當矯捷。
而加入滑水運動行列一年多，今年化身水上最強老爸的藍鈞天，是本屆唯一受邀登上微風運河賽道的男性參賽者。雖然僅有一年滑水資歷，藍鈞天表示自己的全身裝備已經過女兒Riley Blair的加持，帶著女兒訓練過的強健核心、上部肌群，面對東道主總裁夫妻檔—Thomas與Kimberly這對強勁的對手，藍鈞天表示這次有信心可以讓女兒看到爸爸在水上最帥氣的英姿！
(中時)
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