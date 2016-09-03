歐習會 歐巴馬將談南海問題

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歐習會3日於杭州登場。(陳曼儂攝)

「歐習會」登場！美國總統歐巴馬3日到杭州參加G20峰會，與大陸國家主席習近平見面時表示，謝謝中國在中美關係與全球上做的貢獻，包括民間交流、能源、科學、教育等，在任內做了穩步進展，務實建設、合作，管理好分歧，避免雙邊關係受到威脅。

而這次會面，歐巴馬說，會對其他的分歧進行討論，包括網路、人權、海事（南海）等方面討論進行交流，希望為下一屆政府上任後，打下堅實的基礎。

(旺報)