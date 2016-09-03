勞動部攜手「如果兒童劇團」 9月起校園巡演

今年勞動部與如果兒童劇團攜手推出「深植勞動概念─－校園巡迴列車活動」。（如果兒童劇團提供）

到底何謂「勞工」？今年勞動部與如果兒童劇團攜手合作，推行105年度「深植勞動概念─－校園巡迴列車活動」，9月起至11月於全台85所國中、國小校園巡演，讓「勞動關係與工作價值」等尊嚴勞動概念，從學生時期開始扎根。

9月2日校園巡迴的台北首站抵達忠孝國小，並推出精彩好戲《蚱蜢先生湊熱鬧》。這齣改編自經典伊索寓言的童話故事，透過童趣的昆蟲工作記，以「職場倫理與工作態度」之勞動概念為核心，展開一場工作責任心的心裡拉鋸戰。

該故事講述在昆蟲王國裡，螞蟻、蝴蝶、蜜蜂、青蛙、蜘蛛都有自己負責的工作，但主角阿蜢覺得自己的工作十分無趣，常常偷懶抱怨又貪玩，一天因阿蜢沒有堅守崗位，造成昆蟲王國大混亂，阿蜢該如何在生活中找到工作的意義？藉由主角阿蜢帶領孩童瞭解分工合作與認真負責的重要性。

除了適合國小學童觀賞的「蚱蜢先生湊熱鬧」，勞動部另規劃讓國中學生高度參與的狀況選擇劇《魔法城市歷險記》，以「勞動關係與工作價值」為主軸，在魔法城市裡與主角烏拉一起找工作，當主角遇到問題時設計不同情境，讓學生選擇故事的發展，並引導學生思考如何說服工作夥伴一起團結起來與雇主協商，捍衛勞動權益。

勞動部指出，公民勞動意識之培養非常重要，應自學生時代展開。打破傳統的單向式教學，跳脫一般課堂上死板的法規條文，以活潑戲劇融入常見的勞資問題進行表演並結合演畢後有獎徵答互動方式，可以更深刻讓學生們感受勞動概念的重要性，進而帶回家庭影響父母親及家人，普及勞動相關知識的傳遞。

勞動部強調，105年度「深植勞動概念─校園巡迴列車」活動只是一個開端，更重要的從國民教育階段開始推動勞動教育，以落實提升國民勞動概念認知及意識之目的。另外，在此也特別感謝地方政府、學校積極配合參與，未來勞動部將持續推動各階段勞動教育，共同為全體國人勞動環境而努力。

(旺報)