台南市驚傳國中女老師遭性侵
台南市驚傳上週六一名30歲國中女教師，趁開學前夕返校備課，卻遭在校修繕的工人覬覦，持刀強押到廁所意圖性侵，嫌犯情急並未勃起，以手指性侵女老師、強迫女師幫忙打手槍後逃逸，警方以偵查不公開拒絕透露案情，教育局則已委請社工協助輔導被害女教師。
據了解，這名女教師趁開學前的周末，獨自到學校辦公室備課並，走進廁所時，赫見歹徒持美工刀躲在廁所內，趁女老師進廁所時，竟持刀強押女教師，逼迫對方不准呼喊。
歹徒拉住女教師頭髮、意圖性侵，但疑似太緊張，無法勃起，逼迫女老師觸碰他的下體，並以手指性侵女教師，抓住女師雙手逼她打手槍，射精後倉皇逃離現場。
女教師驚嚇過度，回神後，走回辦公室打電話給家人，隨後在家人陪同下，打電話報警。警方因被下達封口令，未多透露案情，但也已要求該校師生提高警覺、注意安全。
教育局表示，確實有此事，已要求該校改善該校治安防護漏洞，避免類似事件重演。
(中時)
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