黃國榮參加蒙古台灣教育展開幕儀式

中華民國駐蒙古代表黃國榮今天受邀參加，由台灣的大學來蒙古舉辦台灣教育展開幕儀式。黃國榮說，台灣擁有優良師資與設備，且交通便捷等，是一個宜居、宜學的最佳國度。

黃國榮於當地時間9月3日受邀前往蒙古烏蘭巴托市成吉思汗大飯店，參加在蒙古舉辦的第8屆台灣教育展開幕儀式，擔任剪綵貴賓並致詞。

黃國榮向前來參加此一教育展的蒙古學生及家長表示，台灣絕對是蒙古學生前往外國留學的首選之地，除了各大學優良的師資與設備外，台灣的氣候宜人、便捷的交通、美味可口的小吃，以及相對低廉的物價，讓台灣成為一個宜居、宜學的最佳國度。

蒙古台灣教育展是由台灣教育中心邀集國內多所大學，組團來蒙古所主辦的年度活動，每年約於8至9月間舉行。這次參展的大學有國立陽明醫學大學、國立東華大學、台北醫學大學、高雄醫學大學、文化大學、大葉大學、南華大學、淡江大學及銘傳大學共9所大學。

黃國榮於台灣教育展開幕儀式前後並接受蒙古當地媒體訪問，說明台灣教育展活動的內容，以及當前台蒙雙邊文教合作交流現況。1050903

(中央社)